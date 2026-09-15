Serial „Wdowia zatoka” triumfował na 78. ceremonii rozdania nagród Emmy w Los Angeles, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano „The Pitt”, a za najlepszy serial limitowany – produkcję „Chętni na seks”.

Łączący komedię z horrorem serial „Wdowia zatoka, opowiadający o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka na wyspie u wybrzeży Nowej Anglii, otrzymał Emmy m.in. dla najlepszego serialu komediowego, a także za najlepszy scenariusz i reżyserię. Jak podkreślił dziennik „New York Times”, produkcja, chwalona przez krytyków za oryginalność w czasach dominacji remake’ów i wznowień, zdobyła aż 14 statuetek, najwięcej ze wszystkich seriali, ustanawiając rekord w kategorii komediowej.

Najwięksi triumfatorzy gali

Jednym z największych zwycięzców wieczoru był walijski aktor Matthew Rhys. Jako pierwszy aktor w historii w jednym roku zdobył Emmy za dwie główne role: we „Wdowiej zatoce” oraz w serialu limitowanym „Bestia we mnie”. Stacja CNN zwróciła uwagę, że Rhys, wcześniej nagrodzony za rolę uśpionego sowieckiego agenta w „Zawód: Amerykanin”, zarazem jako pierwszy triumfował w głównych kategoriach aktorskich w komedii, dramacie i serialu limitowanym.

Jean Smart dostała piątą z rzędu Emmy za główną rolę w „Hacks”. Według CNN jest pierwszą aktorką nagrodzoną w tej kategorii za każdy sezon serialu, w którym występowała.

Niepokonany „The Pitt”

Najlepszą aktorką dramatyczną jurorzy obwołali Rheę Seehorn za „Pluribus”, a aktorem – Noah Wyle’a za „The Pitt”. Nagrody za role drugoplanowe przypadły m.in. Kate O’Flynn i Stephenowi Rootowi za „Wdowią zatokę”, Allison Janney za „Dyplomatkę” oraz Tomowi Pelphreyowi za „Grupę zadaniową”.

„The Pitt”, który z 25 nominacjami przystępował do rywalizacji jako najczęściej nominowany serial, zdobył główną nagrodę w kategorii produkcji dramatycznej drugi rok z rzędu. „Pluribus” dostał również Emmy za scenariusz Vince’a Gilligana, znanego jako twórca serialu „Breaking Bad”, a „Chętni na seks” zwyciężył jako najlepszy serial limitowany lub antologia.

Nagroda dla najlepszego programu rozrywkowego trafiła do „The Late Show With Stephen Colbert”, którego emisja zakończyła się w maju 11 latach.

Dziękuję w imieniu ponad 200 osób, które przez 11 lat dawały z siebie wszystko, aby stworzyć dla was najlepszy program, jaki potrafiły

– powiedział Colbert.

Wzruszające wspomnienie zmarłych twórców

Podczas ceremonii Michael J. Fox, znany z serii „Powrót do przeszłości”, odebrał Nagrodę Humanitarną im. Boba Hope’a, otrzymując owację na stojąco. W części In Memoriam uczczono zmarłe gwiazdy telewizji, w tym reżysera Roba Reinera i aktorkę Catherine O’Hara. Reba McEntire wystąpiła w hołdzie dla zmarłej pod koniec sierpnia Dolly Parton, a wspomnienie o artystce rozpoczęła aktorka Sally Field. Ceremonię w Peacock Theater w Los Angeles prowadziła Mariska Hargitay.

Nagrody Emmy, najważniejsze amerykańskie wyróżnienia telewizyjne, przyznaje Television Academy. Wręczane są od 1949 roku za wybitne osiągnięcia w telewizji.

Tegoroczną ceremonię przyznania nagród podzielono na trzy wieczory: 5 i 6 września przyznano statuetki Creative Arts Emmy w kategoriach technicznych i artystycznych, natomiast główna, transmitowana przez NBC uroczystość odbyła się wyjątkowo w poniedziałek (14 września) wieczorem.