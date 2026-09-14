Mieszane sztuki walki od lat przyciągają do klubów kolejne roczniki – również w Lubuskiem, gdzie sekcje MMA i grapplingu działają dziś przy większości siłowni w Zielonej Górze i Gorzowie. Pierwszy zakup sprzętu bywa jednak problemem: oferta jest szeroka, ceny rozstrzelone, a różnice między modelami nieoczywiste. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Rękawice MMA to nie mniejsze rękawice bokserskie

Podstawowa różnica dotyczy konstrukcji. Rękawice do MMA mają odkryte palce, co pozwala na chwyt, kontrolę przeciwnika i pracę w parterze – czego rękawica bokserska nie umożliwia. Amortyzacja koncentruje się w okolicach kłykci i musi chronić dłoń, nie ograniczając przy tym ruchomości. Rękawice kupisz tutaj: https://www.warhouse.pl/sprzet-treningowy/rekawice/rekawice-mma – War House prowadzi w tej kategorii modele marek takich jak Venum czy Hayabusa, wykorzystywanych przez zawodników startujących w federacjach na całym świecie. Sklep jest ich oficjalnym dystrybutorem, co oznacza pisemną gwarancję oryginalności każdego produktu.

Trzy rzeczy, które decydują o trafionym zakupie

Przeznaczenie

Rękawice do pracy na tarczach i worku mogą być lżejsze i mniej wyściełane. Modele sparingowe wymagają grubszej warstwy amortyzującej – chodzi o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale też partnera treningowego. Jeśli planujecie regularne sparingi, warto od razu założyć zakup dwóch par.

Rozmiar

To najczęstszy błąd początkujących. Rękawica zbyt luźna przesuwa się w momencie uderzenia, co zwiększa ryzyko urazu nadgarstka. Zbyt ciasna ogranicza krążenie i szybko staje się nie do zniesienia przy dłuższej jednostce treningowej. Tabele rozmiarów różnią się między producentami, dlatego warto sprawdzić wymiary konkretnego modelu, a nie kierować się rozmiarem poprzednich rękawic innej marki.

Materiał

Skóra naturalna jest droższa, ale lepiej znosi intensywne użytkowanie i z czasem dopasowuje się do dłoni. Skóra syntetyczna sprawdzi się przy dwóch–trzech treningach w tygodniu i na start przygody z dyscypliną. Przy codziennych zajęciach różnica w trwałości szybko zwraca początkową dopłatę.

Ile to kosztuje i na czym nie warto oszczędzać?

Sensowne rękawice treningowe zaczynają się w okolicach stu kilkudziesięciu złotych, modele zawodnicze kosztują kilkakrotnie więcej. Największym błędem jest jednak nie tyle wybór tańszego modelu, co kupno sprzętu z niepewnego źródła. Podróbki znanych marek mają zwykle gorszej jakości piankę, która zbija się po kilku tygodniach i przestaje spełniać swoją funkcję ochronną – a to już kwestia zdrowia, nie komfortu.

Dlatego przy zakupie warto sprawdzić, czy sprzedawca współpracuje bezpośrednio z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. W przypadku War House zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin, a w siedzibie firmy w Czerwionce-Leszczynach sprzęt można obejrzeć i przymierzyć na miejscu. Obsługa sklepu to osoby trenujące sporty walki, więc w razie wątpliwości co do modelu czy rozmiaru można liczyć na konkretną podpowiedź.