Nie masz pomysłu na odświeżenie letniej garderoby? Sprawdź, co teraz się nosi, i uzupełnij szafę kilkoma nowymi elementami. Naprawdę wystarczy niewiele, by poczuć nową energię i otworzyć się na wakacyjny klimat: drinki z palemką, wylegiwanie się na plaży i flirtowanie z przystojnym nieznajomym to must-have… a wszystko to w genialnej stylówce!

Boho is back

Moda jest cykliczna – można to z łatwością zaobserwować i w męskiej, w damskiej garderobie. Trendy czerpią z poprzednich dekad i mieszają estetyki, nie bojąc się zmian albo przedefiniowania swoich założeń. Oprócz białych koszulowych sukienek bez rękawów w stylu granny robe i bandan noszonych na włosach jak w latach 90., wróciło też neoboho z lat dwutysięcznych. Przypomnij sobie ówczesne magazyny modowe, które przyłapywało nowojorskie czy londyńskie celebrytki w jeansach bootcut z niskim stanem, podkreślających dodatkowo biodra dekoracyjnym paskiem, i krótkich, dopasowanych bluzkach z marszczeniami i krótkimi rękawkami z bufkami. Oczywiście lepiej nie przywracać powszechnej wtedy mody na nadmierną szczupłość, ale poczucie luzu i nonszalancji znów jest trendy. Koszula z krótkimi rękawami z niezapiętymi do końca guzikami, pozornie niepasująca do reszty stylówki torebka typu bagietka, baletki z ogromnym kwiatowym detalem, trochę za długie jeansy straight i oczywiście biżuteria, która wygląda na przypadkową, ale tak naprawdę strategicznie przyciąga wzrok!

Zakwitnij

W tym sezonie motyw roślinny wraca w nieco mniej oczywistej formie. Oprócz wielkiego, przeskalowanego kwiatu hibiskusa z lat dwutysięcznych, na sukienkach, bikini czy torebkach w stylu tote, masz jeszcze do wyboru drobną kwiatową łączkę: świetnie sprawdzi się na krótkich spódniczkach z meshu. Szczególnie często pojawiają się różowo-czerwone kwiaty na czarnym tle. Dodają stylizacji odrobinę nonszalanckiej, nieoczywistej kobiecości, pokazując, że potrafisz eksperymentować z trendami. To nie jest Pobaw się różnymi połączeniami: od mokasynów w stylu preppy, przez baletki, aż po masywne, wiązane trzewiki.

Kolor do potęgi trzeciej

Poza kwiatami, inne nadruki w tym sezonie raczej schowały się do szafy. Panterka, zebra czy inne żyrafie łaty – zwierzęce motywy zapadły w swoisty letni sen. Krata, paski, czy inne wzory także zniknęły – z wyjątkiem wzoru paisley obecnego na bandanach. Co więc zostaje? Możliwość bawienia się z kolorami – tymi podstawowymi, jakby z pudełka farbek dla przedszkolaków, i tymi bardziej niejednoznacznymi. Najróżniejsze odcienie beżu – od niemal pastelowej, ciepłej wersji, aż po odmianę ocierającą się o brąz – tego lata łączymy je z oliwkową zielenią, przygaszonym błękitem albo nawet czernią. Wolisz bardziej dziewczęcy vibe? Daj się przekonać do połączenia, które było uwielbiane przez nastolatki w latach dwutysięcznych: jasny jeans, róż i srebro. W zależności od tego, jaki jest Twój typ cery i kolor włosów, możesz eksperymentować z neonowych hot pink, mocno nasyconymi odcieniami, graniczącymi z czerwienią lub fioletem, albo postawić na delikatniejsze, pastelowe odcienie. Wszystko zależy od twoich preferencji… i nastroju, oczywiście!