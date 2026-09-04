Na rynku reklamy radiowej od 25 lat funkcjonuje model oparty na sile Regionalnych Rozgłośni, który pozwala łączyć szeroki zasięg z precyzyjnym dotarciem do lokalnych społeczności.

Audytorium17, spółka powołana w 2001 r. przez 17 Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia, odpowiedzialna jest za sprzedaż czasu reklamowego i planowanie kampanii realizowanych w sieci regionalnych stacji. Dzięki temu reklamodawcy mogą prowadzić zarówno działania obejmujące całą Polskę, jak i komunikację skierowaną do odbiorców w konkretnych regionach. Zasięg sieci, budowany przez blisko 100 nadajników FM, umożliwia dotarcie do ponad 36 mln mieszkańców Polski.

Siłą modelu Audytorium17 jest połączenie skali działania z lokalną znajomością rynku. Współpraca z rozgłośniami obecnymi we wszystkich województwach umożliwia tworzenie kampanii dopasowanych do różnych potrzeb, od ogólnopolskich aktywacji marek po działania skoncentrowane na wybranych regionach czy miastach. To rozwiązanie szczególnie istotne dla firm rozwijających sprzedaż lokalnie, sieci handlowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw o zasięgu ogólnopolskim, działających na wielu rynkach jednocześnie.

Jednym z największych atutów Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia pozostaje mocna więź ze słuchaczami. Każda stacja zachowuje własny charakter programowy, dostarczając ogólnopolskie i regionalne informacje, publicystykę, audycje kulturalne i społeczne. Ponadto część rozgłośni rozszywa program co pozwala na emisję lokalnych serwisów informacyjnych oraz pasm publicystycznych dedykowanych konkretnym miastom oraz obszarom ich oddziaływania. W ten sposób Rozgłośnie budują lojalne i zaangażowane audytorium oraz środowisko oparte na zaufaniu. Dla reklamodawców oznacza to możliwość dotarcia do odbiorców w kontekście, który sprzyja skuteczniejszej komunikacji marki.

Efektywność tego modelu potwierdzają również ogólnopolskie wyniki słuchalności sieci Regionalnych Rozgłośni będących udziałowcami spółki Audytorium17, które wskazują na 5,2 proc. udział w czasie słuchania radia, co daje dotarcie do 1,45 mln osób dziennie. Przeciętny słuchacz spędza z antenami Regionalnych Rozgłośni średnio 2 godziny i 33 minuty w ciągu dnia.

Obecnie Grupa Radiowa Audytorium17 zajmuje drugą pozycję

wśród sieci radiowych oraz czwartą na ogólnopolskim rynku reklamy radiowej.

Audytorium17 w oparciu o Regionalne Rozgłośnie oraz ich sześć stacji miejskich prezentuje wspólną ofertę handlową. Oznacza to możliwość prowadzenia działań reklamowych w otoczeniu cieszącym się wysokim poziomem zaufania odbiorców. Dla wielu reklamodawców taki kontekst stanowi istotną wartość dodaną, która sprzyja realizacji skutecznych kampanii reklamowych.

Oprócz emisji spotów reklamowych Grupa Radiowa Audytorium17 oferuje audycje sponsorowane, sponsoring audycji, produkcję spotów oraz działania internetowe, takie jak emisję banerów, a także publikację artykułów sponsorowanych. Dzięki temu marki mogą prowadzić spójną, wielokanałową komunikację, łącząc siłę radia z możliwościami kanałów cyfrowych.

Skala działalności Audytorium17 znajduje również odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. W 2025 roku jej przychody wzrosły o ponad 50 proc. rok do roku, przy marży zysku netto na poziomie około 6 proc. Wzrosła także liczba obsługiwanych kampanii i wyemitowanych spotów reklamowych, co potwierdza rosnące zainteresowanie ofertą Grupy Radiowej Audytorium17. Spółka konsekwentnie umacnia swoją pozycję, zwiększając skalę działalności i sprzedaży.

Zmieniające się przyzwyczajenia konsumpcji mediów sprawiają, że skuteczność kampanii coraz częściej zależy od precyzji dotarcia, a nie wyłącznie od maksymalnego zasięgu. Audytorium17 jest przykładem modelu biznesowego, który łączy ogólnopolską skalę działania z lokalnym charakterem komunikacji i odpowiada na współczesne potrzeby rynku reklamowego.

Dla marketerów poszukujących efektywnych narzędzi do prowadzenia kampanii regionalnych i ogólnopolskich Audytorium17 oferuje elastyczne rozwiązania reklamowe oraz dostęp do zaangażowanych społeczności w całej Polsce, umożliwiając tym samym skuteczne dotarcie do odbiorców na każdym poziomie komunikacji.

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