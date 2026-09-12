Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ wygrali w I lidze derbowe spotkanie w Nowej Soli z UKS-em Trójką 28:23.

Pierwsza połowa była wyrównana, a prowadzenie zmieniało się co chwilę. Po 14 minutach AZS po rzucie karnym Kacpra Zybera prowadził 7:5, ale po pięciu minutach Trójka odrobiła straty i było 8:7 dla gospodarzy. Ostatecznie zakończyło się remisem 11:11, a duży wpływ na postawę obu drużyn mieli bramkarze Michał Kapela z Trójki i Maksym Lobchuk z AZS-u. Ten drugi nie tylko skutecznie bronił, ale i raz trafił do pustej bramki gospodarzy:

W drugiej części spotkania Trójka dotrzymywała kroku gościom tylko do 36 minuty, gdy był remis 14:14. Potem nastąpił zryw AZS-u, który systematycznie zwiększał przewagę i ostatecznie wyjechał z Nowej Soli z pięciobramkową zaliczką:

Więcej o derbach Trójka – AZS UZ w poniedziałkowym magazynie sportowym Radia Zachód.