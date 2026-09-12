Sanktuarium w Gietrzwałdzie przechodzi gruntowny remont – prace prowadzone są na zewnątrz i wewnątrz świątyni. Mają związek z tym, że za rok rozpocznie się celebrowanie 150. rocznicy objawień Matki Bożej w tym miejscu. Na obchody rocznicowe został zaproszony papież Leon XIV.

Przygotowujemy się do jubileuszu 150-lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Mamy nadzieję z tej okazji na wizytę Ojca Świętego Leona XIV

– powiedział PAP kustosz i proboszcz sanktuarium w Gietrzwałdzie ks. Przemysław Soboń.

Gietrzwałd jest jedynym w Polsce miejscem, w którym objawienia Matki Bożej zostały uznane przez Kościół katolicki. Doszło do nich w 1877 roku, a głównymi wizjonerkami były dwie nastoletnie mieszkanki okolicy: Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska.

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Kościół w Gietrzwałdzie składa się z dwóch części – starszej, gotyckiej, i nowszej, zbudowanej pod koniec XIX w. Od wielu lat opiekunowie kościoła zauważali pękanie murów. – Po badaniach doszliśmy do wniosku, że istnieje problem odprowadzania wody spod bazyliki – powiedział PAP ks. Soboń i dodał, że z tego powodu fundamenty świątyni są odwadniane i izolowane. Dodał, że ta część prac zaplanowana jest do końca listopada.

Ponieważ ceglana elewacja kościoła także wymagała naprawy, cegły są czyszczone, uzupełniane są ich ubytki, naprawiane są spoiny.

Pęknięcia w gietrzwałdzkim kościele pojawiły się też na sklepieniach wewnątrz świątyni. Przez ostatnie trzy tygodnie stawiano w kościele gigantyczne rusztowanie, nieco niższe od sklepień, które wymagają naprawy. Na szczycie rusztowań ułożono platformy, które umożliwiają konserwatorom prace przy polichromiach i zabezpieczają przebywających w kościele przed tym, by nic na nich nie upadło. Mimo że remontowana część kościoła jest wyłączona z użytkowania dla wiernych, zdarza się, że ludzie zdejmują taśmy i żeby zobaczyć obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, idą pod rusztowaniami.

Ks. Soboń powiedział PAP, że prace wewnątrz kościoła potrwają do kwietnia.

Dotację na remont bazyliki w Gietrzwałdzie w wysokości 4,2 mln zł przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Parafia jako wkład własny wyłożyła kolejny milion złotych.

W ramach przygotowania do jubileuszu przygotujemy też wokół kościoła nowe trakty piesze i dokonamy nasadzeń kwiatów i krzewów

– dodał ks. Soboń, podkreślając, że ma nadzieję, że dzięki temu kościół i jego otoczenie nabiorą nowego, piękniejszego charakteru na czas jubileuszu.

Niezależnie od prowadzonych prac remontowych i konserwatorskich trwają prace formalne związane z nadaniem sanktuarium statusu Pomnika Historii. Na razie nie zapadły decyzje, czy to miejsce tę godność uzyska.

Sanktuarium w Gietrzwałdzie jest odwiedzane przez tysiące pielgrzymów. Ks. Soboń przyznał, że coraz liczniej pojawiają się w tym miejscu obcokrajowcy.