Gościem Marcina Sasima jest prof. Paweł Leszczyński, historyk WSAP w Szczecinie
Lubuskie Forum Radia Zachód 12.09.2026
Gośćmi Sławomira Kordyjalika byli:Jakub Ast (PiS)Marek Halasz (PSL)Tomasz Gierczak (KO)Tomasz Siemiński (PL2050)
Gościem Marcina Sasima jest prof. Paweł Leszczyński, historyk WSAP w Szczecinie
Gośćmi Sławomira Kordyjalika byli:Jakub Ast (PiS)Marek Halasz (PSL)Tomasz Gierczak (KO)Tomasz Siemiński (PL2050)
W niedzielę żużlowcy Gezet Stali Gorzów meczem z Krono-Plastem Włókniarzem w Częstochowie rozpoczną bezpośrednie pojedynki o utrzymanie się w PGE...
Żużlowcy Gezet Stali Gorzów, tak jak saperzy, nie mogą się już pomylic. W niedzielę rozpoczynają bezpośrednie pojedynki o utrzymanie się...
Zabytkowe pociągi ponownie wjechały na zielonogórskie perony. W sobotnie (12 września) popołudnie, miłośnicy kolei mieli okazję do podziwiania lokomotywy SP-42...
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało w sobotę (12 września) alert do osób na...
Ulicami Zielonej Góry przeszedł tradycyjny Korowód Winobraniowy. W tym roku głównym hasłem wydarzenia były "Korzenie i liście". Nie zabrakło wyjątkowych...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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