Żużlowcy Gezet Stali Gorzów, tak jak saperzy, nie mogą się już pomylic. W niedzielę rozpoczynają bezpośrednie pojedynki o utrzymanie się w PGE Ekstralidze.

O godz. 13.00 w Częstochowie gorzowianie zmierzą się w pierwszym meczu o 7 miejsce w rozgrywkach ekstraligi z miejscowym Krono-Plast Włókniarzem.

Awizowane składy:

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:

9. Sebastian Szostak

10. Jaimon Lidsey

11. Jakub Miśkowiak

12. Mads Hansen

13. Rohan Tungate

14. Franciszek Karczewski

15. Alan Ciurzyński

Gezet Stal Gorzów:

1. Paweł Przedpełski

2. Oskar Chatłas

3. Charles Wright

4. Kewin Nycz

5. Anders Thomsen

6. Oskar Paluch

7. Adam Bednar