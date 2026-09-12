Żużlowcy Gezet Stali Gorzów, tak jak saperzy, nie mogą się już pomylic. W niedzielę rozpoczynają bezpośrednie pojedynki o utrzymanie się w PGE Ekstralidze.
O godz. 13.00 w Częstochowie gorzowianie zmierzą się w pierwszym meczu o 7 miejsce w rozgrywkach ekstraligi z miejscowym Krono-Plast Włókniarzem.
Awizowane składy:
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:
9. Sebastian Szostak
10. Jaimon Lidsey
11. Jakub Miśkowiak
12. Mads Hansen
13. Rohan Tungate
14. Franciszek Karczewski
15. Alan Ciurzyński
Gezet Stal Gorzów:
1. Paweł Przedpełski
2. Oskar Chatłas
3. Charles Wright
4. Kewin Nycz
5. Anders Thomsen
6. Oskar Paluch
7. Adam Bednar