Zabytkowe pociągi ponownie wjechały na zielonogórskie perony. W sobotnie (12 września) popołudnie, miłośnicy kolei mieli okazję do podziwiania lokomotywy SP-42 oraz pociągu EN71-001.

Obie maszyny funkcjonowały na naszych torach już w ubiegłym wieku. Zdaniem Zielonogórzan, historyczne pojazdy mają swój unikatowy klimat:

Miłośnicy kolei mieli okazję do sfotografowania zabytkowych pociągów oraz do wzięcia udziału w wycieczce do Krosna Odrzańskiego. Wydarzenie zorganizowano w ramach trwającego Winobrania.