Czarni Drągowina pokonali na wyjeździe Zjednoczonych Brody 3:2 w 6 kolejce zielonogórskiej klasy okręgowej. Hat-trickiem w tym meczu popisał się Błażej Strugaru – szczególnie ważne były jego dwa trafienia w samej końcówce, dzięki którym Czarni przeszli ze stanu 1:2 do wyniku 3:2.

Czarni Drągowina atakowali od początku i dość szybko otworzyli wynik. W 12 minucie Błażej Strugaru wyszedł sam na sam z Adamem Gembarą i pewnie wykończył strzałem po ziemi w dolny róg bramki.

Z biegiem meczu Zjednoczeni próbowali się odgryźć. W 23 minucie Gracjan Krajewski miał trochę miejsca w polu karnym, uderzył mocno, ale nad poprzeczką.

Już dwie minuty później gospodarze znów zaatakowali. Ponownie groźny strzał oddał Krajewski, tym razem głową. Wojciech Dawidowicz zdążył jednak interweniować i zbił piłkę na słupek.

Zjednoczeni się napędzali i tworzyli coraz więcej sytuacji. W 28 minucie Tomasz Wójcik wszedł w polu karnym w kontakt z Bartoszem Kowalczewskim, sędzia zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego. Do „jedenastki” podszedł Gracjan Krajewski i pewnie ją wykorzystał.

W drugą połowę lepiej weszli gospodarze. W 56 minucie Patryk Siwik oddał strzał głową z pola karnego, ale piłka zatrzymała się na słupku.

W 78 minucie Krajewski uderzył z rzutu wolnego z okolic 20 metra. Strzał poleciał wprost w bramkarza, ale Dawidowicz „wypluł” piłkę, dopadł do niej Patryk Siwik, który trafił z bliska i wyprowadził miejscowych na prowadzenie.

Czarni Drągowina walczyli jednak do końca. W 88 minucie Tomasz Wójcik został sfaulowany w polu karnym. Rzut karny wykonał Błażej Strugaru i wykonał go bardzo pewnie, doprowadzając do wyrównania.

W 90 minucie przyjezdni odwrócili wynik meczu. Maksymilian Drewek zainicjował akcję przed polem karnym, podał do Tomasza Wójcika, który zagrał w pole karne. Tam czekał już Strugaru, który skompletował hat-tricka i zapewnił gościom trzy punkty.

Mecz podsumowali trenerzy i piłkarze Zjednoczonych Brody;

Tomasz Bahyrycz, trener zespołu:

Gracjan Krajewski:

Marcin Piech:

oraz Czarnych Drągowina:

Karol Madej, trener zespołu:

Błażej Strugaru:

Tomasz Wójcik:

Zespół z Drągowiny pozostaje niepokonanym liderem ligowej tabeli z kompletem 18 punktów na koncie. Zjednoczeni mają 9 oczek i są na piątym miejscu.