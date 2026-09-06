Przy Kościele Świętego Krzyża w Żaganiu zorganizowano 19 już edycję festynu parafialnego. Podczas wydarzenia zaprezentowały się lokalne zespoły. Nie zabrakło stoisk edukacyjnych i strefy lokalnej kuchni.

Organizatorzy przygotowali także gry, zabawy i konkursy na najmłodszych. Jak zaznacza prezes Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich Adam Raciborski spotkanie ma służyć mieszkańcom, ale także zwrócić uwagę znajdujące się w mieście obiekty dziedzictwa kulturowego:

Uczestnicy festynu podkreślają, że festyn stał się eventem, który wpisał się w kalendarz imprez Żagania:

Dodajmy, że dochód z festynu przeznaczony będzie na aktualizację dokumentacji remontu elewacji kościoła.