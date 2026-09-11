W ostatnich tygodniach ceny paliwa wyraźnie wzrosły. Do sytuacji na rynku paliwowym odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej w Zielonej Górze.

Jak mówi Marek Ast, poseł PiS, prezes partii w regionie, obniżka podatku VAT i akcyzy, spowoduje spadek kosztów paliwa:

Elżbieta Rafalska, gorzowska liderka PiS, podkreśla, że podwyżkę cen paliw odczuwają gospodarstwa domowe:

Od sierpnia, po wygaszeniu programu osłonowego CPN, ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły o kilkanaście procent.