Lubuskie zespoły pieśni i tańca prezentują się w Zielonej Górze – przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury trwa Folkobranie. To impreza, podczas której mieszkańcy mogą wysłuchać artystów z lokalnych zespołów folkowych.

Zainteresowane osoby mogą również podziwiać wystawę biżuterii oraz archiwalne fotografie.

– Staramy się kontynuować nasze piękne tradycje – podkreślają uczestnicy wydarzenia:

Spotkanie jest także okazją do wspomnienia śp. Gerarda Nowaka, wieloletniego szefa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Po zaplanowanych koncertach odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

– To osoba, która starała się promować naszą kulturę – mówi Anna Komar, dyrektor RCAK:

Folkobranie zakończy się około godziny 19. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.