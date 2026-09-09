Dziś w audycji „Książki, Ludzie, Historie” zajrzymy do Zielonej Góry, gdzie Marta Maciejewska opowiadała o swojej najnowszej powieści „Życie, które nigdy nie nadeszło” – historii o świecie przyszłości i technologii.

Sprawdzimy też, jak w Gorzowie wyglądała tegoroczna odsłona Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy sięgnęli po „Dziady” Adama Mickiewicza, a do wspólnego czytania włączyli się między innymi członkowie Akademii Seniora.

„Książki, Ludzie, Historie” – zapraszam na 103 i 106 FM.

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 68 324 35 33 oraz na komentarze.