Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie zachęca do udziału w Światowym Dniu Sprzątania Świata. Kampania ekologiczna, która co roku odbywa się w Polsce w trzeci weekend września zachęca do zwrócenia uwagi na środowisko naturalne.

W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „W naturę z kulturą”. – To oczywiście czas, kiedy staramy się uprzątnąć ze śmieci najbliższą okolicę. Ale również uwrażliwiamy najmłodszych na ekologię – mówi Joanna Blinow kierownik do spraw komunikacji i administracji w marszowskim centrum:

– Poprzez segregację wpływamy sami na zmniejszenie się ilości odpadów wokół nas – zaznacza przedstawicielka Łużyckiego Centrum Recyklingu:

W ciągu roku marszowską eko szkołę na lekcjach ekologii odwiedza 3,5 tysiąca dzieci z regionu.