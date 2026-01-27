Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie oprócz przyjmowania i segregacji odpadów w ramach recyklingu prowadzi szeroko rozumianą edukację. W placówce funkcjonuje ekoszkoła, którą tylko w zeszłym roku odwiedziło blisko 5,5 tysiąca mieszkańców regionu.

Edukatorzy organizują cykliczne wycieczki po zakładzie, warsztaty w szkołach i przedszkolach, konkursy oraz wydarzenia plenerowe propagujące bycie eko. Pracownicy centrum przeprowadzili także ponad 100 lekcji ekologii w placówkach oświatowych powiatu żarskiego i żagańskiego. – Jeśli dziecko zobaczy jaką drogę musi pokonać odpad, aby móc go ponownie wykorzystać w ramach recyklingu, większa się zdecydowanie jego świadomość o ważności segregacji śmieci jeszcze w domu. I na tym nam właśnie zależy – mówi Agnieszka Michałowska z marszowskiego centrum: