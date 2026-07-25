Trzy medale zdobyły lekkoatletki AZS AWF Gorzów w drugim dniu 102. PZLA Mistrzostw Polski w Białymstoku.

Rano po srebro w chodzie na 10000 metrów sięgnęła Magdalena Żelazna. Jej czas to 46:20,03 a uplasowała się między siostrami Zdziebło: wyraźnie za starszą i bardziej utytułowaną Katarzyną i wyraźnie przed młodszą, mniej doświadczoną Anną. Czwarta w tej konkurencji była Izabela Krzyżanowska z ALKS AJP Gorzów.

Wieczorem w finale biegu na 100 metrów przez płotki srebro z wynikiem 13,00 wywalczyła Marika Majewska a tuż za nią z rezultatem 13,03 uplasowała się Kaja Wesołowska, która też poprawiła swój rekord życiowy. Wygrała zdecydowana faworytka, Pia Skrzyszowska.

Ponadto dziś 4. miejsce w Trójskoku zajęła Wiktoria Knutowicz z ALKS AJP, która wynikiem 12,70 m. pobiła swoją „życiówkę”. Do medalu trzeba było skoku o co najmniej 20 centymetrów lepszego. W eliminacjach biegu na 400 metrów odpadła Martyna Trocholepsza z AZS AWF Gorzów a do finałowej ósemki na 200 nie awansował jej klubowy kolega Cezary Łazowy.

Jutro ostatni dzień mistrzostw a w nim powalczą sztafety AZS AWF: kobieca 4×100 (w składzie m.in. z Majewską i Wesołowską) i męska 4×400. Będzie także Karolina Sygutowska z ZLKL Zielona Góra w rzucie dyskiem.