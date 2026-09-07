Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt nie muszą przełożyć się na partyjne poparcie w skali całych Niemiec. To opinia prezesa Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Czesław Fiedorowicz zwraca uwagę, że skrajne ugrupowania wykorzystują osłabienie Niemiec na arenie międzynarodowej.

Czesław Fiedorowicz dodał, że AfD to ugrupowanie populistyczne.

Zdaniem dr. Piotra Pochyłego rosnąca pozycja niemieckiej partii AfD to spory problem dla Polski. Politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego przypomina, że liderzy AfD coraz częściej prezentują antypolskie postulaty.

Doktor Piotr Pochyły zwraca uwagę, że AfD poważnie podeszło do wyborów w Saksonii-Anhalt.

Partia AfD wygrała wczorajsze wybory landowe w Saksonii-Anhalt, ale nie zdobyła samodzielnej większości.