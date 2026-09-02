Akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi w sądzie. 15 zarzutów, 8 małoletnich pokrzywdzonych.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Gorzowie akt oskarżenia przeciwko Robertowi S. Mężczyzna odpowiada za 15 czynów, w tym 13 przestępstw o charakterze seksualnym wobec ośmiorga małoletnich.

Według śledczych do przestępczych działań miało dochodzić w latach 2014–2025 w Gorzowie i Skwierzynie. Robert S. był nauczycielem w szkole podstawowej na gorzowskim Górczynie, instruktorem nauki jazdy i zajmował się fotografią.

Prokuratura zarzuca mu m.in. wykorzystywanie sesji fotograficznych do nawiązywania relacji z małoletnimi i stosowanie tzw. groomingu. Mężczyzna celowo wchodził z pokrzywdzonymi w relacje o charakterze opiekuńczym. Manipulował nastolatkami poprzez komplementy, podkreślanie ich atutów fizycznych oraz skupianie uwagi na ich wyglądzie.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Nie był wcześniej karany. Grozi mu do 15 lat więzienia.