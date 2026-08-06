InPost nie przedłuży zakończonej w lipcu współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej – poinformowała krajowa federacja w komunikacie. Firma od początku trwającego sezonu związana jest z ekstraklasą umową, która obowiązywać będzie przez minimum trzy lata.

W środowym (5 sierpnia) komunikacie PZPN poinformował, że InPost wycofał się z dalszego sponsorowania piłkarskich drużyn narodowych ze względu na „strategiczne kierunki rozwoju” oraz „w naturalnej konsekwencji ewolucji planów biznesowych”.

Nasza umowa sponsoringowa z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wygasła 31 lipca 2026 roku. Niezależnie od zakończonej współpracy sponsoringowej zawsze będziemy kibicować naszej reprezentacji. Trzymamy kciuki za polskich piłkarzy

– powiedział PAP rzecznik prasowy InPostu Wojciech Kądziołka.

Za cztery lata współpracy firmie podziękowali prezes PZPN Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny Łukasz Wachowski.

InPost to wyjątkowy partner. (…) Cieszę się, że wspólnie mogliśmy realizować projekty ważne dla całego środowiska piłkarskiego. Szczególnie zapamiętamy inicjatywy skierowane do młodych zawodniczek, takie jak wyjątkowa akcja z listami reprezentantek Polski do samych siebie z dzieciństwa, ale także wiele innych działań, które budowały więź między reprezentacją a kibicami. Dziękujemy InPost za wszystkie wspólne chwile i zaangażowanie w rozwój polskiej piłki

– powiedział Kulesza, cytowany w komunikacie.

W maju ogłoszono, że doszło do nawiązania strategicznej współpracy pomiędzy InPostem a Ekstraklasą SA.

Liga się rozwija, idzie do przodu, kluby mają duże ambicje europejskie i my jako InPost chcemy być częścią tej emocjonującej historii. Szczególnie, że przed nami 100-lecie piłkarskich rozgrywek ligowych w Polsce

– mówił wówczas w materiale wideo prezes InPostu Rafał Brzoska.