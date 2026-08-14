Prezes i rada nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani – poinformował w piątek rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. O taka decyzję dzień wcześniej apelowali radni KO.

Jak poinformował w piątek (14 sierpnia) w oświadczeniu przekazanym mediom rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski, zarząd województwa zdecydował o odwołaniu prezesa KARR Huberta Papaja i całej rady nadzorczej spółki. „Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego” – przekazał Nowakowski.

Przypomniał, że we wtorek „ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne” odwołano z funkcji wiceprezesa KARR Annę Konieczyńską.

Dzień wcześniej portal Wirtualna Polska poinformował, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką KO.

W piątek Nowakowski przekazał również, że powołano nową radę nadzorczą, której skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim.

Pracami zarządu spółki ma kierować dr hab. Marek Leśniak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki i oddelegowany do wykonywania czynności prezesa.

Zadaniem nowego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będzie audyt Spółki, ścisła współpraca z instytucjami prowadzącymi postępowania kontrolne w KARR S.A. – Prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz przygotowanie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych uprawnionych instytucji

– wyjaśnił Nowakowski.

Dotacjami popowodziowymi rozdzielanymi przez KARR od poniedziałku interesują się jeleniogórscy śledczy, którzy wszczęli postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości. Od kwietnia sprawie przygląda się też CBA. Niezależnie od działań tej instytucji swoją kontrolę prowadzi też Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W czwartek radni Koalicji Obywatelskiej oświadczyli, że domagają się odwołania prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja i rady nadzorczej spółki. Ich zdaniem odwołanie dotychczasowej wiceprezeski to był krok niewystarczający wobec informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym.

Tego samego dnia grupa siedmiu radnych niezrzeszonych (wcześniej radnych PiS, obecnie poza tym klubem) zapowiedziała, że będzie dążyć do przeprowadzenia procedury odwołania marszałka województwa Pawła Gancarza (PSL). Ich zdaniem decyzja o odwołaniu wiceprezeski KARR została podjęta zbyt późno, a odpowiedzialność polityczna spada na włodarza województwa.

Żeby taki wniosek był procedowany z inicjatywy radnych, potrzeba co najmniej jednej czwartej ustawowego składu sejmiku województwa. W dolnośląskim sejmiku zasiada 36 radnych, co oznacza, że wnioskodawcom brakuje poparcia jeszcze 2 radnych, aby wniosek o odwołanie marszałka był procedowany.