Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało program obchodów tegorocznego Święta Wojska Polskiego; rozpoczną się już w czwartek 13 sierpnia. W planach są m.in. apele pamięci w miejscach ważnych dla historii polskiego wojska, defilada wojskowa w Warszawie i parada morska w Gdyni.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy.

We wtorek (11 sierpnia) resort obrony narodowej opublikował szczegółowy plan tegorocznych obchodów z udziałem kierownictwa MON. Jak czytamy, obchody rozpoczną się w czwartek 13 sierpnia w południe. Wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczy medale i wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych RP. Uroczystość odbędzie się w podwarszawskim Ossowie, gdzie powstało Muzeum Bitwy Warszawskiej.

Natomiast w piątek po południu odbędą się apele pamięci upamiętniające poległych polskich żołnierzy. Pierwszy z nich, z udziałem szefa MON, odbędzie się o godz. 17.30 przy Pomniku Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa koło wojskowego Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Apel ten upamiętni 124 polskich żołnierzy, którzy zginęli na misjach zagranicznych od początku polskiego zaangażowania w misje międzynarodowe.

O godz. 19 na warszawskich Powązkach szef MON weźmie udział w apelu pamięci upamiętniającym żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku; ceremonia będzie połączona z zapaleniem zniczy na grobach poległych żołnierzy.

Następnie apel pamięci odbędzie się o godz. 21 w Ossowie, przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki, który zginął pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku, udzielając ostatniego namaszczenia jednemu z żołnierzy; jego śmierć stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej.

Kulminacyjny punkt obchodów wypada w sobotę. O godz. 8 rano odbędzie się uroczysta msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, następnie o godz. 9.15 i 9.25 zaplanowane jest złożenie wieńców pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie oraz pod tablicą upamiętniającą gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, jednego z dowódców polskiego wojska w czasie Bitwy Warszawskiej.

O godz. 10 najważniejsi liderzy państwowi wezmą udział w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie udadzą się na trybuny zbudowane przy warszawskiej Wisłostradzie, gdzie w południe rozpocznie się defilada wojskowa, w której udział weźmie niemal 2 tys. żołnierzy i 300 pojazdów, a także kilkadziesiąt statków powietrznych. Nieco wcześniej, o godz. 11.30 w Gdyni odbędzie się parada morska, z udziałem ok. 20 jednostek Marynarki Wojennej.

Podczas sobotnich obchodów w godz. 10.00-18.00 na warszawskiej Cytadeli otwarta będzie również wojskowa „strefa edukacyjno-kulturalna” z możliwością spotkania z żołnierzami, zobaczeniem sprzętu wojskowego czy transmisją defilady. Podobne strefy zorganizowane zostaną m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu.

Po głównych obchodach, w niedzielę 16 sierpnia, swoje wydarzenia zaplanowało Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Również tam zorganizowana zostanie strefa wojskowa. W planach jest także otwarta dla publiczności rekonstrukcja Bitwy o godz. 14.30.

15 sierpnia przypada rocznica – w tym roku 106. – zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Więcej informacji znajduje się na stronie >>www.gov.pl/<<.