Cieszmy się, że jesteśmy narodem zwycięzców nad bolszewizmem – powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas apelu pamięci żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Podczas uroczystości prezydent wręczył też pośmiertny awans na kapitana Sergiuszowi Piaseckiemu, uczestnikowi wojny 1920 roku. Obecny na uroczystościach szef MON Władysław Kosiniak Kamysz ocenił, że była to bitwa decydująca o losach świata.

Uroczysty apel pamięci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej odbywa się w piątek wieczorem (14 sierpnia) – w wigilię Święta Wojska Polskiego – na warszawskich Powązkach Wojskowych. W trakcie uroczystości prezydent wraz z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczył synowi Sergiusza Piaseckiego, prof. Władysławowi Tomaszewiczowi, pośmiertny awans na kapitana Wojska Polskiego.

Wystąpienie prezydenta w przeddzień Święta Wojska Polskiego

W wystąpieniu Nawrocki podkreślił, że uroczystość odbywa się w przeddzień rocznicy „największego zwycięstwa militarnego Polaków”. Przypominał też m.in., że w skład wojsk polskich odpierających bolszewicką inwazję poza Polakami wchodzili także Białorusini, Ukraińcy, Litwini czy „biali” Rosjanie, „którzy wiedzieli, czym jest bolszewizm i komunizm”.

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Jak zaznaczył, „w żadne alianse z komunistami na pewno nie wchodził Sergiusz Piasecki” – pisarz, oficer polskiego wywiadu, uczestnik wojny 1920 roku, a w czasie II wojny światowej żołnierz AK. Prezydent stwierdził, że burzliwa biografia Piaseckiego jest przykładem, że do bohaterstwa się dojrzewa, a Rzeczpospolita Polska i Pan Bóg zawsze czekają z otwartymi rękami na tych, którzy są gotowi zostać bohaterami”.

Szef MON: Bitwa Warszawska w 1920 r. była bitwą decydującą o losach świata

Możemy być wolnym, niepodległym państwem; Polska obroniła się przed zarazą, ideologią i złem – powiedział w piątek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas apelu pamięci żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Ocenił, że była to bitwa decydująca o losach świata.

Dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem, że Europa, wtedy Polska w imieniu Europy, obroniła się przed zarazą, przed ideologią, nie tylko przed armatą, szablą czy karabinem. Obroniła się przed złem, złem w czystej postaci. Bitwa decydująca o losach świata, wielka wiktoria warszawska

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

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Dodał, że w historii Polski było wiele trudnych momentów, męczeństwa, martyrologii i bólu, a zwycięstwo w 1920 r. też było okupione bólem i cierpieniem, ale zakończyło się „wielkim sukcesem”, którego „nikt nie mógł przeoczyć ani w Europie, ani na świecie”. Zaznaczył, że ukształtowało ono zarówno drugą, jak i trzecią Rzeczpospolitą, bo pamięć o tym zwycięstwie była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Kosiniak-Kamysz podziękował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za wspólne przeprocedowanie wniosku ws. pośmiertnego awansu Sergiusza Piaseckiego na kapitana Wojska Polskiego. – Daliśmy szansę uczczenia kolejnego polskiego bohatera – zaznaczył szef MON.