Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników Ukrainy do dostarczenia pakietu środków obrony powietrznej przed nadchodzącą zimą, w związku z oczekiwanym wznowieniem przez Rosję ataków na infrastrukturę energetyczną kraju.

Podczas spotkania Koalicji Chętnych w Kijowie Wołodymyr Zełenski zwrócił się również do partnerów Ukrainy o pomoc w pokryciu deficytu w wysokości 27 miliardów euro, potrzebnego na wydatki sektora obronnego w 2026 roku. W tym kontekście ukraiński prezydent przypomniał sojusznikom o rosyjskich aktywach zamrożonych w Europie.

Także brytyjski premier Andy Burnham wezwał sojuszników, by „zrobili wszystko, co w ich mocy i „sięgnęli do własnych zasobów obrony powietrznej w celu ochrony Ukrainy przed rosyjskimi atakami.

„Władimir Putin liczy teraz na to, że zdoła zwyciężyć dzięki kampanii terroru z użyciem pocisków balistycznych wymierzonych w ukraińskich cywilów. To nigdy nie może być droga do zwycięstwa i musimy jasno to komunikować” – powiedział Burnham na początku spotkania.

„Oznacza to robienie wszystkiego, co w naszej mocy, a także współpracę z sojusznikami – również spoza tej koalicji – oraz sięganie do własnych zasobów obrony powietrznej, by chronić Ukrainę przed pociskami, które spadają na nią obecnie – dodał brytyjski premier. Wskazał również na potrzebę nałożenia kolejnych sankcji na rosyjski eksport ropy i LNG, aby zwiększyć presję na Moskwę.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że Unia Europejska „przyspiesza uruchomienie pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro, mającej na celu wsparcie tamtejszej obrony powietrznej oraz infrastruktury energetycznej.

„Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, a po zakończeniu tej straszliwej wojny zapewnimy jej gwarancje bezpieczeństwa, aby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła” – napisał Antonio Costa w serwisie X po wizycie w Kijowie.