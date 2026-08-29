Kilkadziesiąt osób wzięło udział w 18. Zlocie Fanów Twórczości Czesława Niemena, który odbył się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Wydarzenie rozpoczęła debata na temat ponadczasowości tego artysty. Po niej rozpoczął się koncert, w którym wystąpił m.in. Piotr Kuźniak, były członek zespołu Trubadurzy.

W imprezie uczestniczyli fani m.in. z Krakowa, Warszawy i Wrocławia:

Do najbardziej znanych utworów Czesława Niemena należą m.in. „Dziwny jest ten świat”, „Sen o Warszawie” oraz „Bema pamięci żałobny rapsod”.