Nie żyje Andrzej Wielowieyski: polityk i działacz katolicki, opozycjonista z czasów PRL, podczas II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie „Wir”. Jako podchorąży służył w 27. Pułku Piechoty AK. Był kawalerem Orderu Orła Białego. Miał 98 lat. O jego śmierci poinformował kwartalnik „Więź”, z którym był związany przez wiele lat.

W 1980 roku wstąpił do „Solidarności”. Podczas strajków w sierpniu pełnił funkcję eksperta Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. W Polskim Radiu wspominał, że do Gdańska został zaproszony przez Tadeusza Mazowieckiego:

Andrzej Wielowieyski jako ekspert brał udział w rozmowach ze stroną rządową:

W 1980 roku w wypowiedzi dla BBC podkreślił, że dni spędzone w Gdańsku podczas strajku były dla niego najbardziej niezwykłe w życiu:

W 1983 roku Andrzej Wielowieyski został doradcą Lecha Wałęsy, a od 1987 doradzał Krajowej Komisji Wykonawczej. Rok później współorganizował Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Należał też do Prymasowskiej Rady Społecznej.

Brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji, a po 1989 roku przez wiele lat pełnił funkcję posła i senatora. Był wicemarszałkiem Senatu I kadencji. W 1990 roku współzakładał Ruch Obywatelski Akcję Demokratyczną. W kolejnych latach należał do Unii Demokratycznej, a następnie – Unii Wolności i Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Od 2008 do 2009 roku był posłem do Parlamentu Europejskiego.

W 2011 roku Andrzej Wielowieyski został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego. Odznaczono go też między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.