W niedzielę na torze przy W69 w Zielonej Górze odbędą się trzecie w tym sezonie Derby Ziemi Lubuskiej z udziałem Stelmetu Falubazu oraz Gezet Stali Gorzów, ale tym razem ze znacznie większą stawką niż poprzednio.

Będzie to pierwsza runda fazy play-down, a kto wygra dwumecz, ten będzie miał zapewnione utrzymanie w PGE Ekstralidze. Kto natomiast przegra, tego jeszcze czeka dalsza batalia o uniknięcie spadku – najpierw w meczu o siódme miejsce, a potem w potencjalnych barażach.

Jak do tego meczu podchodzą przedstawiciele Falubazu? Mówi menager zespołu, Marek Mróz:

W sobotnim finale Drużynowego Pucharu Świata w Warszawie wzięło udział dwóch zawodników Falubazu – Leon Madsen i Dominik Kubera. Ten pierwszy wywalczył srebro z reprezentacją Danii zdobywając 5 punktów. Zaledwie 2 w dwóch startach to dorobek Kubery, który sięgnął z „biało-czerwonymi” po brąz. Jeszcze przed wyjazdem do stolicy popularny „Domin” stwierdził, że przed Falubazem dwa najważniejsze mecze w tym sezonie:

Gezet Stal Gorzów w finale DPŚ reprezentowali Anders Thomsen, który zdobył 8 punktów dla srebrnej Danii oraz Charles Wright – 5 dla Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że w fazie play-down gorzowianie nie będą już mogli korzystać z zastępstwa zawodnika za kontuzjowanego Jacka Holdera – to dlatego, że Australijczyk w drugiej połowie sezonu zasadniczego nie odjechał odpowiedniej liczby biegów, żeby być klasyfikowanym. Kluczowym więc może byc m.in. postawa Pawła Przedpełskiego, który zarówno w tym sezonie w barwach Stali jak i w przeszłości jako zawodnik Apatora Toruń odjeżdżał na zielonogórskim torze swoje najlepsze wyjazdowe mecze w sezonie. Rozmawiał z nim Filip Górecki:

Trener Stali, Piotr Paluch zastanawiał się w rozmowie z Danielem Rutkowskim – jaki tor mogą przygotować w niedzielę zielonogórzanie:

Początek niedzielnych derbów w Zielonej Górze o godzinie 19:30. Transmisja w na antenie Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Gorzów.