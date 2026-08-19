Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top, zmarł we wtorek na swoim ranchu w Richmond, w Teksasie – poinformował rzecznik prasowy muzyka, Bob Merlis. Beard był współtwórcą takich przebojów, jak „Sharp Dressed Man”, „Tush”, czy „Gimme All Your Lovin”; miał 77 lat.

Frank Beard zmarł w otoczeniu rodziny

– przekazał rzecznik muzyka, Bob Merlis.

Agencja AP podała, że w reakcji na wiadomość o śmierci Bearda, kondolencje rodzinie złożyli współzałożyciel ZZ Top, wokalista i gitarzysta Billy Gibbons oraz aktualny basista Elwood Francis.

Gibbons: jego charakterystyczny rytm był kluczem do utrzymania ZZ na szczycie

Elwood i ja straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów i wspaniałego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny rytm był kluczem do utrzymania ZZ na szczycie

– cytuje Gibbonsa agencja AP.

Wyrazy współczucia przekazali też m.in. znani perkusiści innych zespołów, jak Brad Wilk z Rage Against the Machine i Matt Sorum, który w przeszłości grał w Guns N’ Roses.

Pod koniec 1969 r., w wieku 20 lat Beard związał się ZZ Top. Efektem współpracy z Gibbonsem i Dustym Hillem była płyta „ZZ Top’s First Album”, która ukazała się w styczniu 1971 roku. Była utrzymana w stylu, który stał się znakiem rozpoznawczym zespołu, określanym mianem texas boogie-blues-rock. AP podkreśliła, że Beard był zaraz po Gibbonsie najdłużej grającym członkiem zespołu.

ZZ Top sprzedali ponad 50 mln płyt, a sześć singli grupy dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów prestiżowego magazynu muzycznego „Billboard”. Grupa była trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy. W 2004 r. ZZ Top trafili do Galerii Sław Rock and Rolla.