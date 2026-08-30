Na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą prowadzone są prace porządkowe i konserwacyjne, których celem jest poprawa estetyki oraz komfortu zwiedzania. Efekty są widoczne, bo uporządkowano i oczyszczono z samosiewów ruiny kostrzyńskiego zamku. Dzięki usunięciu nadmiernej roślinności mury dawnej warowni ponownie stały się dobrze widoczne, odsłaniając swoje historyczne piękno.

– Prace realizują nasi pracownicy przy wsparciu pracowników Centrum Integracji Społecznej w Witnicy, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc – mówi Julianna Sójkowska-Socha, dyrektorka placówki.

Prace prowadzone są w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z poszanowaniem zabytkowego charakteru obiektu i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.