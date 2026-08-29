Piłkarze Odry Bytom Odrzański bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Karkonoszami Jelenia Góra w meczu 6. kolejki III ligi.
Dla lubuskiego beniaminka to pierwszy remis w tym sezonie. Odra ma na koniec także 4 zwycięstwa i 1 porażkę.
Piłkarze Odry Bytom Odrzański bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Karkonoszami Jelenia Góra w meczu 6. kolejki III ligi.
Dla lubuskiego beniaminka to pierwszy remis w tym sezonie. Odra ma na koniec także 4 zwycięstwa i 1 porażkę.
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