Rozwój plus, nowa partia Mateusza Morawieckiego, proponuje referendum ws. czasowego zawieszenia udziału Polski w strefie Schengen. Propozycję torpeduje Marek Cebula, wojewoda lubuski i szef Koalicji Obywatelskiej w regionie.

– Byliśmy już częścią cywilizacji wschodniej. Zrujnowała nas społecznie i gospodarczo – komentuje Cebula:

– Zawieszenie udziału w strefie Schengen miałoby katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki – dodał wojewoda.

Strefę Schengen tworzy 29 unijnych państw, Polska przystąpiła do niej w 2007 roku.