W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana m.in. z ról w serialach „Herosi” i „Nashville” – poinformowała rodzina artystki w oświadczeniu, cytowanym w poniedziałek (17 sierpnia) przez portal ABC News. Szczegóły śmierci aktorki nie są znane.

Z głębokim smutkiem żegnamy tragiczną śmierć naszej ukochanej Hayden. Była niezwykłym światłem i siłą natury, która obdarzała bezgraniczną miłością i radością wszystkich, którzy ją znali – i miliony widzów, którzy oglądali ją na ekranie

– przekazał ojciec aktorki Skip Panettiere.

Rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci aktorki. Poprosiła o uszanowanie jej prywatności, podkreślając, że potrzebuje czasu, by uporać się z „niewyobrażalną stratą”.

Za rolę w serialu „Nashville” Panettiere otrzymała dwie nominacje do Złotego Globu. Na dużym ekranie zagrała m.in. w filmach „Krzyk 4” i „Krzyk VI”, a także „Mama na obcasach” i „Tytani”.

Aktorka rozpoczęła karierę jako dziecko. W maju opublikowała autobiografię „This Is Me: A Reckoning”, w której opowiedziała o swoim życiu, m.in. o depresji poporodowej, uzależnieniu, traumie, przemocy domowej i drodze do powrotu do zdrowia.

Panettiere osierociła córkę Kayę, której ojcem jest jej były partner, ukraiński bokser Władimir Kliczko.