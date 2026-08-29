Trzecie zwycięstwo odnieśli w piątym w tym sezonie meczu IV ligi lubuskiej piłkarze Piasta Karnin.

Beniaminek rozgrywek pokonał u siebie Odrę Nietków 3:1. Do przerwy było 0:0 a na boisku działo się niewiele. Goście objęli prowadzenie w 59 minucie po strzale Michała Lewaszowa, ale już 6 minut później wyrównanie dał miejscowym Denis Nikiforiak, skutecznie finalizując dośrodkowanie z rzutu rożnego.

W 70. na 2:1 Piasta wyprowadził Filip Dolaciński po wysokim dograniu od Jana Marchela a w doliczonym czasie wynik ustalił Michał Matkowski, wykorzystując odkrycie się gości: