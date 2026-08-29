Anna Puławska zdobyła brązowy medal w K1 na 500 podczas kajakarskich mistrzostw świata w Poznaniu.
Zawodniczka AZS-u AWF-u Gorzów zameldowała się na mecie ex aequo z Australijką Natalią Drobot. Wygrała Niemka Pauline Jagsch druga była nowozelandzka Aime Fisher.
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