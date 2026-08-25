Zakończyła się budowa ścieżki Nowa Sól – Siedlisko, która kosztowała ponad 7,5 miliona złotych. Trasa w dużej części o nawierzchni asfaltowej prowadzi od mostu nad Odrą do ruin zamku.

– To niezwykłe miejsce do uprawiania turystki – mówi Mariusz Stokłosa, nowosolski starosta.

– Jednocześnie gmina Siedlisko zrealizowała swój projekt – mówi wójt Daniel Kołtun.

Mieszkańcy są zadowoleni z nowej ścieżki:

Ścieżka Nowa Sól – Siedlisko ma osiem kilometrów długości i w przyszłości zostanie połączona z siecią tras rowerowych na terenie powiatu nowosolskiego.