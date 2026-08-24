Czterech zapaśników Agrosu Żary wystąpiło w barwach SV Grün-Weiß Weißwasser w meczu ligi niemieckiej przeciwko Eichenkranz Lugau.

Jako jedyny z porażką musiał pogodzić się Gracjan Jedut, który wystąpił w pierwszym składzie w stylu klasycznym w kat. 61 kg:

W pierwszym składzie pojawił się też Bartosz Szafraniak, który wygrał swój pojedynek w stylu klasycznym w kat. 75 kg.

Nazar Musenzovyi walczył w drugim składzie w stylu wolnym w kat. 92 kg i on również zwyciężył:

W drugim składzie triumfował także Kacper Lisowski. Rosły zapaśnik rywalizował w stylu klasycznym, w kat. 130 kg:

O okolicznościach występu zawodników Agrosu w lidze niemieckiej oraz ich pierwszych walkach mówi trener Maksym Chepurko: