Czterech zapaśników Agrosu Żary wystąpiło w barwach SV Grün-Weiß Weißwasser w meczu ligi niemieckiej przeciwko Eichenkranz Lugau.
Jako jedyny z porażką musiał pogodzić się Gracjan Jedut, który wystąpił w pierwszym składzie w stylu klasycznym w kat. 61 kg:
W pierwszym składzie pojawił się też Bartosz Szafraniak, który wygrał swój pojedynek w stylu klasycznym w kat. 75 kg.
Nazar Musenzovyi walczył w drugim składzie w stylu wolnym w kat. 92 kg i on również zwyciężył:
W drugim składzie triumfował także Kacper Lisowski. Rosły zapaśnik rywalizował w stylu klasycznym, w kat. 130 kg:
O okolicznościach występu zawodników Agrosu w lidze niemieckiej oraz ich pierwszych walkach mówi trener Maksym Chepurko: