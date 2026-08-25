Stal Gorzów wycofuje się z apelu o miejskie wsparcie – przynajmniej w takiej formie, o jakiej była mowa do tej pory.

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta radni mieli zająć się tematem dużych pieniędzy dla żużlowego klubu. Stal w opublikowanym apelu domagała się w sumie 32,5 mln zł z miejskiej kasy. W odpowiedzi magistrat proponował dołożenie 1,5 mln zł na ten rok.

O szczegółach Ela Kobelak:

Stal Gorzów prosi jednak miasto o wsparcie na rok bieżący. Przypomnijmy: w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie miasta jest podpunkt dotyczący wsparcia dla kluczowych dyscyplin sportu i jest tam zapisana kwota 1,5 mln zł.