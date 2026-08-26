Z okazji przypadającego na dzisiaj Dnia Psa wszyscy chętni będą mieli okazję przejechać się zabytkowym tramwajem i wesprzeć pieski przebywające w gorzowskim schronisku. To akcja organizowana przez Miejski Zakład Komunikacji i Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Azyl”.

– Zabytkowy tramwaj będzie kursował na trasie Wieprzyce – Piaski, a w środku czekać będą wolontariusze z gorzowskiego schroniska – mówi Karolina Mroczkowska, ze Stowarzyszenia Azyl.

Tramwaj kursował będzie od godziny 16:00 do godziny 19:00. Szczegóły przejazdu znajdziecie na stronie oraz Facebooku MZK.