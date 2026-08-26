Śledczy powinni zbadać tę sprawę, tak rzecznik rządu komentuje w TVP Info doniesienia o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem giełdy ZondaCrypto Przemysławem Kralem. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że doszło do niego w sierpniu 2025 roku na Ibizie. Po tej wizycie członek sejmowej komisji cyfryzacji z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.

Zdaniem Adama Szłapki służby powinny przeanalizować powiązania polityków opozycji z giełdą:

Rzecznik rządu odniósł się także do wczorajszego oświadczenia Prokuratora Generalnego, który poinformował, że śledczy badają możliwość popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez ZondaCrypto m.in. fundacji Przemysława Wiplera i Zbigniewa Ziobry. Zdaniem Adama Szłapki, to wskazuje na rozwojowość sprawy:

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiS. „Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem” – podkreślił rzecznik PiS.

Michał Moskal napisał w mediach społecznościowych, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. „Ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie podjęli z nim ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy” – podkreślił poseł PiS i dodał, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zondacrypto, a po wewnętrznej weryfikacji zdecydował się zakończyć rozmowy z Kralem.