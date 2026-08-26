Jak rozpoznawać sygnały alarmowe i zachować w trudnych sytuacjach? W najbliższą sobotę mieszkańcy Lubuskiego będą mogli dowiedzieć się tego w ramach krajowego treningu reagowania. Wydarzenie mające wzmocnić odporność społeczną odbędzie się w 34 miejscowościach.

– Na centralny punkt treningu wybraliśmy Dobrosułów w pow. krośnieńskim – mówi wojewoda lubuski Marek Cebula:

Trening reagowania samorządy organizują dzięki wsparciu strażaków, tak państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Mówi wiceszef lubuskiej PSP starszy brygadier Jarosław Korzeniewski:

Pełną lista lokalizacji sobotniego treningu reagowania sprawdzić można na stronie internetowej i mediach społecznościowych urzędu wojewody.