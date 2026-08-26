Gmina Przewóz wraz z niemieckim samorządem partnerskim z Krauschwitz zapraszają na sobotnie dożynki. Święto plonów odbędzie się przy boisku sportowym przy ulicy Podmiejskiej w Przewozie. Impreza jest dofinansowana z pieniędzy unijnych.

Wspólne świętowanie poprzedzi msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Wójt gminy Ewelina Rzepka podkreśla, że dożynki to podziękowanie rolnikom, sadownikom i pszczelarzom za pracę, ale także ważna integracja środowiska lokalnego. – To okazja do spotkań, wspólnej zabawy i poznawania sąsiadów – zaznacza włodarz gminy:

Dożynkowy korowód ruszy spod kościoła o godzinie 14.45.