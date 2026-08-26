Niebawem we Wschowie rozpocznie się rewitalizacja Parku nad Stawami. Miasto pozyskało na ten cel 10,5 miliona złotych unijnej i rządowej dotacji.
– To długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja – mówi burmistrz Konrad Antkowiak.
– Na terenie o powierzchni 5 ha powstanie infrastruktura parkowa i rekreacyjna – mówi Sebastian Ciemnoczołowski, Marszałek Województwa Lubuskiego.
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Mieszkańcy zapewniają, że będą odwiedzać wschowski Park nad Stawami:
Realizacja inwestycji będzie kosztować 12 milionów złotych.