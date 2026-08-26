Gdyby władze PGE Ekstraligi postawiły klubom warunek zbudowania dachu nad torem żużlowym, to dla Stali Gorzów oznaczałoby to najprawdopodobniej konieczność rezygnacji z udziału w rozgrywkach. Koszt takiej inwestycji byłby dla miasta trudnym do udźwignięcia wydatkiem.

W praktyce oznaczałoby to, że jeśli budowa zadaszenia stałaby się wymogiem licencyjnym, Stal musiałaby opuścić najwyższą klasę rozgrywkową.

Mówi prezydent miasta Jacek Wójcicki:

Jak się okazuje, nawet jazda w 2. Ekstralidze nie oznaczałaby automatycznie rozwiązania tej sytuacji: