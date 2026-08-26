Piłkarki Zielonych Drożków szykują się do debiutu w rozgrywkach IV ligi, w tworzącej się grupie lubuskiej.
Zespół poprowadzi Robert Dziadul, który w przeszłości pracował z seniorkami Promienia Żary. Szkoleniowiec opowiedział nam o nowym projekcie:
Piłkarki Zielonych Drożków szykują się do debiutu w rozgrywkach IV ligi, w tworzącej się grupie lubuskiej.
Zespół poprowadzi Robert Dziadul, który w przeszłości pracował z seniorkami Promienia Żary. Szkoleniowiec opowiedział nam o nowym projekcie:
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