Ostatnie dni na powroty z wakacji – razem z kierowcami na drogach jest także zielonogórska policja. Więcej patroli pojawi się w okolicach ostatniego weekendu sierpnia.

Jak mówi młodszy aspirant Anna Baran, oficer prasowy zielonogórskiej policji, tego lata w Zielonej Górze i powiecie doszło do ponad 350 kolizji i 11 wypadków:

W tym roku podczas wakacji w Zielonej Górze i okolicy nikt nie utonął. Policjanci regularnie sprawdzali miejsca, gdzie mieszkańcy wypoczywali nad wodą:

Anna Baran była gościem Rozmowy o 9.00.