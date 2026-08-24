Niemcy produkują pociski do wyrzutni Patriot dla Ukrainy – zadeklarował niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.

W rozmowie z telewizją ARD mówił, że jest to teraz najważniejsza potrzeba ukraińskiego wojska.

Są już w drodze. Łączymy również siły, aby rozpocząć produkcję. Produkujemy je w Niemczech również dla Ukrainy. I po raz kolejny zwłaszcza w obliczu tej krytycznej sytuacji tej jesieni i przed zimą zwróciłem się do partnerów europejskich i pozaeuropejskich, o których wiemy, że nadal dysponują takimi systemami, i pilnie poprosiłem ich, aby rozważyli, czy mogliby udostępnić je Ukrainie

Ukraina cierpi na niedobór amerykańskich pocisków przechwytujących typu Patriot. Prezydent Zełenski powiedział, że 264 pociski przechwytujące, które Ukraina ma otrzymać w 2026 roku, stanowią znaczny spadek w porównaniu z rokiem 2025, kiedy to otrzymała 364 pociski.