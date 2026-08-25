Jak reagować w kryzysowych sytuacjach i jak się na nie przygotować? W sobotę odbędzie się finał Krajowego Treningu Reagowania.

Mieszkańcy całego kraju będą mogli w praktyce sprawdzić, jak reagować w przypadku niebezpiecznych sytuacji. W województwie lubuskim uruchomionych zostanie ponad 30 punktów treningowych, w których będzie się można dowiedzieć jak rozpoznać sygnał alarmowy, gdzie szukać wiarygodnych komunikatów oraz jak znaleźć informacje o miejscach schronienia.

– To ważne, by mieć taką wiedzę – mówi Mariusz Kulesza Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdańcu

– Specjaliści podpowiedzą też dokładnie, co powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym – dodaje Konrad Litwiniuk z Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.

Gorzów co prawda nie znalazł się na sobotniej liście punktów treningowych, ale mieszkańcy miasta, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu, mogą skorzystać z kilku lokalizacji w najbliższej okolicy. To m.in. Tarnów w gminie Lubiszyn, gdzie punkt zostanie uruchomiony podczas dożynek gminnych. Będzie działał w godzinach od 15 do 17. Punkty treningowe zaplanowano także między innymi w Zwierzynie, Starym Kurowie, Strzelcach Krajeńskich, Drezdenku, Bledzewie, Dobiegniewie i Międzyrzeczu.