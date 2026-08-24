Jedenaście lubuskich gmin z dofinansowaniem na remonty „Orlików”. To w sumie 6 milionów złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Promesy przekazano w Łagowie.
Minister Jakub Rutnicki powiedział w Łagowie, że wsparcie otrzyma każda gmina, która tego potrzebuje. To największy program tego typu w Unii Europejskiej. Za kilka tygodni zapadną decyzje dotyczące wsparcia tych miejscowości, gdzie boisk do tej pory nie było.
Dziś promesy odebrały:
Gmina Babimost – 500 tys. zł
Gmina Bytom Odrzański – 500 tys. zł
Gmina Iłowa – 362,2 tys. zł
Gmina Łagów – 1 mln zł
Gmina Otyń – 218,3 tys. zł
Gmina Przytoczna – 126,9 tys. zł
Gmina Rzepin – 565,2 tys. zł
Gmina Santok – 334,5 tys. zł
Gmina Sulęcin – 500 tys. zł
Gmina Trzebiel – 1 mln zł
Gmina Wschowa – 500 tys. zł
Marszałek Sebastian Ciemnoczołowski przypomniał, że przygotowywał projekty „Orlików” gdy był burmistrzem Kargowej. Wówczas powstały trzy takie boiska.