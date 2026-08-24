Jedenaście lubuskich gmin z dofinansowaniem na remonty „Orlików”. To w sumie 6 milionów złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Promesy przekazano w Łagowie.

Minister Jakub Rutnicki powiedział w Łagowie, że wsparcie otrzyma każda gmina, która tego potrzebuje. To największy program tego typu w Unii Europejskiej. Za kilka tygodni zapadną decyzje dotyczące wsparcia tych miejscowości, gdzie boisk do tej pory nie było.

Dziś promesy odebrały:

Gmina Babimost – 500 tys. zł

Gmina Bytom Odrzański – 500 tys. zł

Gmina Iłowa – 362,2 tys. zł

Gmina Łagów – 1 mln zł

Gmina Otyń – 218,3 tys. zł

Gmina Przytoczna – 126,9 tys. zł

Gmina Rzepin – 565,2 tys. zł

Gmina Santok – 334,5 tys. zł

Gmina Sulęcin – 500 tys. zł

Gmina Trzebiel – 1 mln zł

Gmina Wschowa – 500 tys. zł

Marszałek Sebastian Ciemnoczołowski przypomniał, że przygotowywał projekty „Orlików” gdy był burmistrzem Kargowej. Wówczas powstały trzy takie boiska.