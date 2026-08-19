Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego Andras Baka objął w środę (19 sierpnia) urząd prezydenta Węgier. Jego kadencja potrwa do momentu wejścia w życie nowej, zapowiadanej przez Magyara konstytucji, jednak nie dłużej niż pięć lat.

Premier Peter Magyar pogratulował Bace nowego stanowiska.

Od dziś, 19 sierpnia 2026 roku, dr Andras Baka jest prezydentem Węgier. Życzę prezydentowi wielu sukcesów, zdrowia i tak wiele człowieczeństwa w jego pracy, jak to możliwe

– napisał na Facebooku szef rządu.

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W nocy z wtorku na środę z urzędem pożegnała się w serwisie społecznościowym Agnes Forsthoffer, marszałkini parlamentu, która od 20 lipca pełniła obowiązki głowy państwa.

Parlament wybrał Bakę na prezydenta 11 sierpnia

Parlament wybrał Bakę na prezydenta 11 sierpnia. Był on kandydatem rządzącej partii Tisza i jedyną osobą ubiegającą się o to stanowisko. Za jego kandydaturą zagłosowało 140 deputowanych, sześciu było przeciw. Opozycyjne partie: Fidesz byłego premiera Viktora Orbana oraz Chrześcijańscy Demokraci (KDNP) nie wzięły udziału w głosowaniu.

Parlament wybrał nowego prezydenta po tym, gdy deputowani przyjęli – a poprzedni prezydent Tamas Sulyok podpisał – poprawkę do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie Sulyoka z urzędu. Został on wybrany głosami Fideszu byłego premiera Viktora Orbana w 2024 roku.