Wiktoria z 1920 roku jest zobowiązaniem dla współczesnych pokoleń – mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Zwierzchnik sił zbrojnych przypomniał, że zatrzymanie bolszewickiej nawały na przedpolach stolicy było możliwe tylko dlatego, że naród był zjednoczony a żołnierz polski zdeterminowany, aby utrzymać niedawno odzyskaną wolność.

– Dziś z historii sprzed ponad stu lat musimy wyczytać przesłanie dla współczesnych pokoleń – mówił Nawrocki:

Prezydent wskazał, że dziś święto Wojska Polskiego to podziękowania dla społeczeństwa za wspieranie procesu modernizacji armii oraz hołd dla żołnierzy, którzy codzienną służbą udowadniają, jak ważne są dla nich wartości oręża polskiego:

Nawrocki podziękował kierownictwu MON za kontynuację wcześniejszych, ważnych dla bezpieczeństwa kraju kontraktów militarnych. Zobowiązał się, że po wyborach w 2027 roku będzie osobiście dbał także o te umowy, który zapoczątkowała obecna koalicja rządząca, a które przyczyniają się do wzmacniania narodowego potencjału odstraszania.